Chery Tiggo 7 Pro Max в России получил новую базовую версию

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max на российском рынке получил новую базовую комплектацию Elite, которая на 130 тыс. руб. дешевле прежней наиболее доступной версии. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга сайта автопроизводителя.

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В версии Elite автомобиль предлагается за 2 759 900 руб. У него отсутствует передний парктроник, память настроек зеркал и водительского кресла, а также электрорегулировка поясничного подпора. На этом кроссовере также нет панорамной крыши с люком, доступной в более дорогих комплектациях.

Также самая доступная версия лишена шторок безопасности (есть фронтальные и боковые подушки) и ряда «электронных ассистентов», включая камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.