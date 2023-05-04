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Chery Tiggo 7 Pro Max в России получил новую базовую версию

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max на российском рынке получил новую базовую комплектацию Elite, которая на 130 тыс. руб. дешевле прежней наиболее доступной версии. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга сайта автопроизводителя.

Chery Tiggo 7 Pro Max в России получил новую базовую версию
© Газета.Ru

В версии Elite автомобиль предлагается за 2 759 900 руб. У него отсутствует передний парктроник, память настроек зеркал и водительского кресла, а также электрорегулировка поясничного подпора. На этом кроссовере также нет панорамной крыши с люком, доступной в более дорогих комплектациях.

Также самая доступная версия лишена шторок безопасности (есть фронтальные и боковые подушки) и ряда «электронных ассистентов», включая камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Набор агрегатов тот же, что и у других версий: 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. с вариатором и передним приводом.

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