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На «Автоторе» будут выпускать 14 моделей автомобилей в 2023 году

Калининградский завод «Автотор» планирует в текущем году увеличить количество выпускаемых моделей автомобилей до 14, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

На «Автоторе» в 2023 году планируют выпускать машины 14 моделей
© Газета.Ru

К настоящему времени известно, что российский завод сотрудничает с тремя китайскими автокомпаниями — BAIC, Kaiyi и SWM. На предприятии налажено производство шести моделей.

Также на предприятии объявили, что планируют локализовать в РФ производство компонентов для китайских машин, включая аккумуляторные батареи, стекла, электропроводку, бамперы, ряд пластиковых элементов, диски и шины, сиденья, выхлопные системы, программное обеспечение и системы экстренного вызова.

В будущем автокомпоненты планируется выпускать на новых предприятиях «Автотора» в Калининграде, которые строятся в рамках специнвестконтракта с Минпромторгом по производству электромобилей. К примеру, это чугунные, стальные, алюминиевые и другие цветные заготовки для различных элементов кузова, соединительных, поворотных и других механизмов, крупногабаритные детали экстерьера (бамперы, молдинги, подкрылки, защита моторного отсека) и более мелкие детали для внутренней отделки.

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