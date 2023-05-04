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Volvo сократит 1,3 тыс. сотрудников из-за оптимизации расходов

Volvo Cars увольняет в Швеции 1,3 тыс. сотрудников, из которых 1,1 тыс. работают в самой компании, а остальные — на разных предприятиях по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба компании. По данным компании, это 6% от общего числа сотрудников в Швеции.

Volvo сократит 1,3 тыс. сотрудников для оптимизации расходов
© Газета.Ru

Как отметил директор Volvo Джим Роуэн, в компании с прошлого года начала работу программа оптимизации расходов. По его словам, меры по снижению затрат начали приносить результаты в некоторых ключевых областях.

В компании также отметили, что в ближайшее время снизят расходы и повысят эффективность своей деятельности по всему миру, в связи с чем сократят число консультантов и закупаемых услуг.

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