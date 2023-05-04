Volvo сократит 1,3 тыс. сотрудников для оптимизации расходов

Volvo Cars увольняет в Швеции 1,3 тыс. сотрудников, из которых 1,1 тыс. работают в самой компании, а остальные — на разных предприятиях по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба компании. По данным компании, это 6% от общего числа сотрудников в Швеции.

Как отметил директор Volvo Джим Роуэн, в компании с прошлого года начала работу программа оптимизации расходов. По его словам, меры по снижению затрат начали приносить результаты в некоторых ключевых областях.