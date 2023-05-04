Россиянам стало сложнее купить подержанный мотоцикл

Что изменилось на рынке подержанных мотоциклов в этом году и как это отразилось на ценах, выяснили аналитики автомобильного сайта "Дром", которые поделились с "Российской газетой" своим исследованием.

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В апреле число объявлений о продаже б/у мотоциклов снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за введения санкций и проблем с логистикой количество объявлений о продаже подержанных мотоциклов под заказ тоже сократилось, но более значительно - на 70%.

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Вместе с тем приобрести подержанный байк стало сложнее. По сравнению с прошлым годом предложение мотоциклов с пробегом снизилось на 7%, а подержанных "беспробежных" - на 21%.

Наибольшей популярностью по-прежнему пользуются б/у мотоциклы из Японии. В 2023 году доля японских производителей мототехники на российском рынке увеличилась на 2% и теперь составляет 65,7%. Выросла также доля китайских марок - с 11 до 13%.

"Люди отдают предпочтение китайским брендам, покупая кроссовые мотоциклы, квадроциклы и питбайки. Приобретая мототехнику более высокого класса - спортбайки или чопперы, - потребители выбирают модели именитых брендов из Японии и США. Этот тренд касается только б/у мотоциклов.

В сегменте новых мотоциклов ведущую роль занимает Китай. Китайских марок стало больше - больше дилеров в России хотят их продавать. Новые бренды, представленные на выставке "Мотовесна-2023", в основном родом из Китая. Эти мотоциклы относительно недорогие, при этом они продаются в России официально. Потребителям этого вполне достаточно, если речь не идет о премиальном сегменте - здесь Китай сдает позиции", - отмечает аналитик "Дрома" Игорь Олейников.

По мнению эксперта, спрос на подержанные мотоциклы как российских, так и зарубежных марок остался на уровне прошлого года. Исключением стали китайские мотоциклы под брендом Regulmoto - интерес к ним вырос на 2,5% по сравнению с 2022 годом.

По данным "Дрома", бывшая в употреблении мототехника зарубежных брендов в среднем подорожала незначительно относительно прошлого года. Сильнее всего прибавили в цене итальянские мотоциклы Ducati - 9%. На втором месте Suzuki - 7%. Замыкает тройку техника KTM - 6%.

Примечательно, что наибольший рост цен пришелся не на зарубежную, а российскую мототехнику. По итогам апреля 2023 года средняя цена на модели "Урала" выросла на 30%. Отметим, что Россия для "Урала" давно не является основным рынком сбыта. Подавляющая часть продукции Ural Motorcycles поставляется в США и Европу.

Некоторые производители незначительно откатили цены - в основном это сделали русско-китайские бренды. Так, средняя цена на модели Racer упала на 10%, а на Motoland - на 5%.

Что касается б/у мототехники под заказ из-за рубежа, приобретать ее больше невыгодно. Например, стоимость мотоциклов Kawasaki выросла на 49%, BSE - 47%, Suzuki - 38%, Yamaha - 22%, а Honda - 11%.