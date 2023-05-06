Aston Martin возобновил выпуск запчастей для спорткара Джеймса Бонда

Компания Aston Martin снова выпускает запчасти для легендарного спорткара Джеймса Бонда. Классический Aston Martin DB5 прославился своими съёмками в «бондиане», став одним из самых известных и узнаваемых автомобилей британского секретного агента. До наших дней сохранилось немало автомобилей этой модели и других представителей семейства ретро-спорткаров Aston Martin, обладатели которых нуждаются в запчастях. Для них компания возобновила выпуск наиболее важных компонентов. Цены не будут низкими, но для стремящихся восстановить свои спорткары до оригинального состояния это вряд ли станет помехой.

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Специалисты заводского подразделения Aston Martin Works, которое специализируется на работе с классическими автомобилями марки, совместно с поставщиками комплектующих наладили выпуск новых блоков цилиндров, головок цилиндров, коробок передач и других основных компонентов автомобилей.

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Все запчасти абсолютно новые, но соответствуют спецификациям оригинальных узлов. Заявлено, что новые запчасти предложены доступны для DB4, DB5, DB6 и некоторых моделей V8 1960-х и 1970-х годов.

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