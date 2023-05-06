Aston Martin возобновил выпуск запчастей для спорткара Джеймса Бонда

Компания Aston Martin снова выпускает запчасти для легендарного спорткара Джеймса Бонда. Классический Aston Martin DB5 прославился своими съёмками в «бондиане», став одним из самых известных и узнаваемых автомобилей британского секретного агента. До наших дней сохранилось немало автомобилей этой модели и других представителей семейства ретро-спорткаров Aston Martin, обладатели которых нуждаются в запчастях. Для них компания возобновила выпуск наиболее важных компонентов. Цены не будут низкими, но для стремящихся восстановить свои спорткары до оригинального состояния это вряд ли станет помехой.
Специалисты заводского подразделения Aston Martin Works, которое специализируется на работе с классическими автомобилями марки, совместно с поставщиками комплектующих наладили выпуск новых блоков цилиндров, головок цилиндров, коробок передач и других основных компонентов автомобилей.
Все запчасти абсолютно новые, но соответствуют спецификациям оригинальных узлов. Заявлено, что новые запчасти предложены доступны для DB4, DB5, DB6 и некоторых моделей V8 1960-х и 1970-х годов.
Программа рассчитана на владельцев классических спорткаров, которые ведут реставрацию своих автомобилей и ищут возможности для восстановления критически важных узлов. В Aston Martin подчёркивают, что ряд наиболее востребованных позиций будет доступен для покупки из наличия, но другие запчасти, которые пользуются не таким высоким спросом, будут выпускать по заказу конкретных клиентов.