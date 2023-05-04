«Москвич» рассказал, сколько продал кроссоверов в апреле

Компания "Москвич" рассказала о том, сколько автомобилей удалось продать в прошлом месяце. Как отметили в пресс-службе марки, в апреле было реализовано 969 автомобилей, что почти в два раза больше, чем в прошлом месяце. Из них около 500 кроссоверов уже встали на учет.