"Москвич" рассказал, сколько продал кроссоверов в апреле
Компания "Москвич" рассказала о том, сколько автомобилей удалось продать в прошлом месяце. Как отметили в пресс-службе марки, в апреле было реализовано 969 автомобилей, что почти в два раза больше, чем в прошлом месяце. Из них около 500 кроссоверов уже встали на учет.
513 автомобилей приобрели физлица. При этом 235 сделок прошли по специальной программе трейд-ин. Продажи крупным корпоративным клиентам, а также малым и средним паркам составили 456 автомобилей.
Пока в линейке возрожденного бренда две модели: кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.
4 апреля марка рассекретила новую модель - "Москвич 6". Продажи машины должны начаться в сентябре. Цены и технические характеристики пообещали опубликовать ближе к старту продаж. Также до конца года в России появится новый кроссовер бренда. Его должны назвать "Москвич 5".