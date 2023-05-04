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"Москвич" рассказал, сколько продал кроссоверов в апреле

Компания "Москвич" рассказала о том, сколько автомобилей удалось продать в прошлом месяце. Как отметили в пресс-службе марки, в апреле было реализовано 969 автомобилей, что почти в два раза больше, чем в прошлом месяце. Из них около 500 кроссоверов уже встали на учет.

«Москвич» рассказал, сколько продал кроссоверов в апреле
© Сергей Михеев/РГ

513 автомобилей приобрели физлица. При этом 235 сделок прошли по специальной программе трейд-ин. Продажи крупным корпоративным клиентам, а также малым и средним паркам составили 456 автомобилей.

Автовладельцы пожаловались на шесть недостатков кроссовера «Москвич»

Пока в линейке возрожденного бренда две модели: кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". Стоимость первого стартует от 1,97 миллиона рублей, второго - от 3,5 миллиона рублей.

4 апреля марка рассекретила новую модель - "Москвич 6". Продажи машины должны начаться в сентябре. Цены и технические характеристики пообещали опубликовать ближе к старту продаж. Также до конца года в России появится новый кроссовер бренда. Его должны назвать "Москвич 5".

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