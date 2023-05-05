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Chery Tiggo 7 Pro Max получил в России новую начальную версию и стал доступнее

Марка Chery объявила о старте продаж Tiggo 7 Pro Max в базовой версии Elite. До этого кроссовер предлагали в России лишь в средней и топовой комплектации (Prestige и Ultimate).

Chery Tiggo 7 Pro Max получил в РФ новую базовую версию и стал доступнее
© Российская Газета

Модель в начальном исполнении предлагают от 2 384 900 рублей с учетом выгод по маркетинговым программам. При этом в Chery отмечают, что ее название "базовая" условно, потому что в ней есть все для комфортного использования.

Например, кожаная отделка сидений, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодная оптика, задние датчики парковки и камеру заднего вида, антиблокировочная тормозная система (ABS), система стабилизации курсовой устойчивости (ESС), электрические усилитель рулевого управления и стояночный тормоз с функцией AutoHold, четыре подушки безопасности, датчики света и дождя, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, электропривод двери багажника, систему дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), полноразмерное запасное колесо, полный "зимний" пакет, двухзонный климат-контроль, aудио-система c шестью музыкальными динамиками, три USB-разъема и многое другое.

Кроссовер в России продают с единственным бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 147 лошадиных сил (210 Нм крутящего момента), пару которому составляет вариатор. Привод - передний.

Ранее "РГ" рассказывала, что в России открыли прием заказов на гибридный кроссовер Chery с расходом 1,3 литра.

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