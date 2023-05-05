Нюрбургринг ужесточил требования к автомобилям туристов. Новое правило сделает дорогу недоступной для многих классических автомобилей.

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Немецкий автодром в Айфелевых горах — одна из популярнейших в мире гоночных трасс, в том числе благодаря регулярным туристическим заездам. Любой желающий может проехать по «Зеленому аду», заплатив 35 евро (чуть более трех тысяч рублей по сегодняшнему курсу) за один круг. Разумеется, для въезжающих установлены правила, и недавно руководство трассы решило скорректировать одно из них — минимальную скорость автомобиля.

Теперь въезд на 21-километровый трек разрешен только автомобилям, способным разогнаться до 130 километров в час, пишет Road & Track. Причем лимит разом увеличился более чем вдвое: до этого было достаточно максимальной скорости в 60 километров в час.

Помимо этого, есть и другие ограничения, которые применяются к участникам туристических заездов. Что касается самих машин, то они должны иметь массу не выше определенного лимита, а аэродинамические элементы не должны выступать за пределы стандартных габаритов. Пикапы и фургоны на трассу не пускают.

В ходе самого заезда водители должны держаться правой полосы, за исключением случаев обгона. Любой ущерб, который будет нанесен покрытию, придется оплатить из своего кармана, как и услуги — к примеру, буксировку в случае аварии либо поломки.