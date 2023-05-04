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Продажи автомобилей «Москвич» выросли почти вдвое

Российский автопроизводитель «Москвич» сообщает, что продажи автомобилей этой марки в апреле выросли почти вдвое, если сравнивать с мартом.

Продажи автомобилей «Москвич» выросли почти вдвое
© РИА Новости

«В апреле завод "Москвич" продал 969 автомобилей, что почти в два раза больше, чем в прошлом месяце. Из них около 500 кроссоверов уже встали на учет», – рассказали в компании.

Уточняется, что 513 автомобилей были куплены физлицами, а 235 сделок прошли по программе трейд-ин. Ещё 456 автомобилей приобрели корпоративные клиенты, а также малые и средние парки.

Автовладельцы пожаловались на шесть недостатков кроссовера «Москвич»

Ранее стало известно, что компания «Москвич» готовит к выпуску новый кроссовер и квадрицикл.

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