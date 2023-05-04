Продажи автомобилей «Москвич» выросли почти вдвое
Российский автопроизводитель «Москвич» сообщает, что продажи автомобилей этой марки в апреле выросли почти вдвое, если сравнивать с мартом.
«В апреле завод "Москвич" продал 969 автомобилей, что почти в два раза больше, чем в прошлом месяце. Из них около 500 кроссоверов уже встали на учет», – рассказали в компании.
Уточняется, что 513 автомобилей были куплены физлицами, а 235 сделок прошли по программе трейд-ин. Ещё 456 автомобилей приобрели корпоративные клиенты, а также малые и средние парки.
Ранее стало известно, что компания «Москвич» готовит к выпуску новый кроссовер и квадрицикл.