На торги выставили почти новый 1000-сильный внедорожник Rezvani Tank

На аукцион выставили 1000-сильный внедорожник Rezvani Tank почти без пробега.

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Торги проходят на онлайн-площадке Cars&Bids: на сегодняшний день количество ставок достигло 11 и последняя ставка составила 100 тысяч долларов (по текущему курсу -- более 7,8 миллиона рублей). При этом до окончания торгов остается еще четыре дня, за которые ставка может существенно вырасти. Выставленный на аукцион экземпляр был выпущен в 2021 году и с того момента проехал всего 2,5 тысячи километров.

Внедорожники Tank компания Rezvani строит на базе Jeep Wrangler, однако существенно изменяет внешний вид автомобиля, а также дорабатывает силовую установку. Выставленный на торги экземпляр комплектуется самым производительным двигателем от Dodge Challenger SRT Demon, который выдает 1014 лошадиных сил и 1180 Нм крутящего момента.

Текущий владелец приобрел внедорожник в марте 2023 года, но спустя пару месяцев решил расстаться с автомобилем. Почему он принял такое решение, в объявлении не уточняется.

Пока что стоимость автомобиля достигла ста тысяч долларов, что втрое ниже стоимости новой модели. В 2019 году на этапе презентации модели стоимость топовой версии составляла 349 тысяч долларов.