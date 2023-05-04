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В Китае показали новое поколение седана Buick LaCrosse

Концерн General Motors разработал четвертое поколение седана Buick LaCrosse для китайского рынка. Компания опубликовала официальные фото новинки, сообщает Autohome.

В Китае показали новое поколение седана Buick LaCrosse
© Buick

Автомобиль получил дизайн в соответствии с современным фирменным стилем компании, матричные светодиодные фары и покатый силуэт кузова.

Длина седана - почти 5 м, а колесная база - более 2,9 м. На передней панели - 30-дюймовый изогнутый экран, объединяющий функции комбинации приборов и медиасистемы.

Buick

Сиденья снабжены рельефной кожаной обивкой, а также функциями вентиляции и массажа. Для LaCrosse предлагаются турбомоторы 1.5 и 2.0 мощностью 179 и 220 л.с. соответственно.

Ранее стало известно, что Peugeot обновила кроссовер 2008.

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