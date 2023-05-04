Названы известные во всем мире российские автомобили

Портал NEWS.ru назвал известные во всем мире российские транспортные средства. В списке оказались шесть позиций, в том числе снегоболотоход «Шерп», «КамАЗ» и комплекс «Синяя птица».

Российский снегоболотоход приобрел известность во всем мире с начала продаж в 2015 году. Этому поспособствовали его способности преодолевать любое бездорожье, в том числе болота, плавать и разворачиваться практически на одном месте. «Шерпу» даже стали приписывать звание транспортного средства необходимого человечеству во время апокалипсиса. Несколько снегоболотоходов РФ приобрел себе рэпер Канье Уэст.

Еще одним известным во всем мире транспортным средством России являются «КамАЗы». Популярность им удалось получить благодаря многократным победам на ралли «Дакар», начиная с 1996 года. Своих поклонников за рубежом также нашла «Нива». Автомобиль привлек к себе фанатов за счет проходимости, неприхотливости, отсутствия сложной электроники, простоты в ремонте и обслуживании. Ей в 2020 году даже обзавелся бывший немецкий автогонщик Ральф Шумахер, который является младшим братом Михаэля Шумахера.

Отдельное впечатление на иностранцев своей проходимостью произвели грузовики «Урал». Самой большой популярностью во всем мире пользуется модель «Урал-4320». Также обзавестись поклонниками за границей смог комплекс «Синяя птица» для спасения космонавтов. Ключевыми его характеристиками являются скорость, надежность и способность преодолевать любое бездорожье или реку.