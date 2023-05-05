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В Совфеде предложили увеличить штрафы самокатчикам в десять раз

По мнению члена конституционного комитета Совфеда Артема Шейкина, штрафы за нарушение правил дорожного движения для водителей электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз. Его слова приводит РИА Новости.

В Совфеде предложили увеличить штрафы самокатчикам в десять раз
© Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Как утверждает Шейкин, нынешняя максимальная сумма этих штрафов составляет 1500 рублей, что не соответствует современным реалиям. «Возможно, для ситуации 2007 года, когда устанавливалась данная сумма, этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — заявил он.

Сенатор объяснил, что для реализации данной инициативы необходимо внести изменения в статьи 12.29-12.30 КоАП РФ, выделив ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности в части увеличения штрафов.

«Правовое регулирование электросамокатов требует совершенствования в части увеличения ответственности за правонарушения», — резюмировал Шейкин.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пенсионерка сломала череп после наезда самокатчика. В конце апреля на улице Вешняковская в Москве 18-летний молодой человек на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. Ребенок попал в реанимацию с переломом черепа.

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