Штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах предложили увеличить в 10 раз

Российский сенатор Артем Шейкин заявил, что штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для людей на электросамокатах необходимо увеличить минимум в 10 раз, передает РИА Новости.

Он отметил, что сейчас максимальная сумма штрафа составляет 1,5 тыс. рублей, и это не соответствует современным реалиям.

«Возможно, для ситуации 2007 года <…> этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — сказал сенатор.

Он объяснил, что для реализации данной инициативы необходимо внести изменения в ст. 12.29-12.30 КоАП РФ.

В конце апреля сообщалось, что Госдума предложила устанавливать госномера на электросамокатах.