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Сенатор Шейкин предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах в 10 раз

Российский сенатор Артем Шейкин заявил, что штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для людей на электросамокатах необходимо увеличить минимум в 10 раз, передает РИА Новости.

Штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах предложили увеличить в 10 раз
© Газета.Ru

Он отметил, что сейчас максимальная сумма штрафа составляет 1,5 тыс. рублей, и это не соответствует современным реалиям.

«Возможно, для ситуации 2007 года <…> этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — сказал сенатор.

Он объяснил, что для реализации данной инициативы необходимо внести изменения в ст. 12.29-12.30 КоАП РФ.

В конце апреля сообщалось, что Госдума предложила устанавливать госномера на электросамокатах.

Ранее в МВД признали, что улично-дорожная сеть в основном не готова к появлению электросамокатов.

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