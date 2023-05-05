Штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах предложили увеличить в 10 раз

Сенатор Шейкин предложил увеличить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах в 10 раз
Российский сенатор Артем Шейкин заявил, что штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) для людей на электросамокатах необходимо увеличить минимум в 10 раз, передает РИА Новости.
Он отметил, что сейчас максимальная сумма штрафа составляет 1,5 тыс. рублей, и это не соответствует современным реалиям.
«Возможно, для ситуации 2007 года <…> этого было достаточно, но сейчас необходимо ее увеличить минимум в 10 раз», — сказал сенатор.
Он объяснил, что для реализации данной инициативы необходимо внести изменения в ст. 12.29-12.30 КоАП РФ.
В конце апреля сообщалось, что Госдума предложила устанавливать госномера на электросамокатах.
Ранее в МВД признали, что улично-дорожная сеть в основном не готова к появлению электросамокатов.