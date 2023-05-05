Россиянам назвали отпугивающую при автоподставах фразу

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik, как обезопасить себя в случае автоподставы.

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Эксперт пояснил, что мошенники могут использовать схему со старой машиной премиум-класса. Они специально устраивают аварию, а после обвиняют другого водителя в том, что он повредил их автомобиль, начиная требовать крупную сумму денег.

В таких случаях, по словам специалиста, следует предложить вызвать ГИБДД и оформить ДТП при наличии ОСАГО и КАСКО. «Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится, он попытается решить вопрос на месте. Его цель — это денежные средства, а не оформление аварии, поэтому действуем в белом поле, и проблемы с такими мошенниками будут минимальными», — отметил Шапарин.