Техосмотр предложили забрать у страховщиков

Техосмотры заберут у страховщиков
В Госдуму внесли законопроект, который снимет со страховщиков полномочия контроля по проверки техосмотра для автомобилистов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Законопроект разработал сенатор Андрей Кутепов. Он считает, что страховщики занимаются несвойственной для них работой – контроль за техосмотром. Поэтому он предлагает передать эти полномочия в Росаккредитацию.
При этом одним из основных аргументов является статистика погибших граждан из-за неисправности автомобиля. Если 10 лет назад в подобных ДТП погибало 200-300 человек, то в последние годы их количество увеличилось до тысячи человек.
По мнению авторов законопроекта, принятие закона позволит исключить коррупционную составляющую в системе проведения техосмотра. В то же время мера усилит госконтроль основных процессов, связанных с проведением ТО и эксплуатацией автомобилей.