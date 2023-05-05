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Техосмотры заберут у страховщиков

В Госдуму внесли законопроект, который снимет со страховщиков полномочия контроля по проверки техосмотра для автомобилистов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Техосмотр предложили забрать у страховщиков
© РИА Новости/Александр Кряжев

Законопроект разработал сенатор Андрей Кутепов. Он считает, что страховщики занимаются несвойственной для них работой – контроль за техосмотром. Поэтому он предлагает передать эти полномочия в Росаккредитацию.

При этом одним из основных аргументов является статистика погибших граждан из-за неисправности автомобиля. Если 10 лет назад в подобных ДТП погибало 200-300 человек, то в последние годы их количество увеличилось до тысячи человек.

По мнению авторов законопроекта, принятие закона позволит исключить коррупционную составляющую в системе проведения техосмотра. В то же время мера усилит госконтроль основных процессов, связанных с проведением ТО и эксплуатацией автомобилей.

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