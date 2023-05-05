Грузия на месяц закроет проезды для легковых авто на границе с РФ

Пресс-служба службы доходов грузинского Минфина проинформировала, что с 5 мая на месяц из-за строительно-реабилитационных работ на таможенно-пропускном пункте «Казбеги - Верхний Ларс» приостановят работу действующих проездов для легковушек.

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В ведомстве уточнили, что будут возводить новые проезды для легковых авто.

Легковушки с определенными задержками смогут проезжать через проезды, которые предназначены для большегрузов.

Служба доходов уточнила, что передвижение людей через КПП будет происходить в штатном режиме без препятствий.