Грузия на месяц закроет проезды для легковых авто на границе с РФ

Грузия с 5 мая на месяц закроет проезды для легковых авто на границе с РФ из-за ремонта КПП
Пресс-служба службы доходов грузинского Минфина проинформировала, что с 5 мая на месяц из-за строительно-реабилитационных работ на таможенно-пропускном пункте «Казбеги - Верхний Ларс» приостановят работу действующих проездов для легковушек.
В ведомстве уточнили, что будут возводить новые проезды для легковых авто.
Легковушки с определенными задержками смогут проезжать через проезды, которые предназначены для большегрузов.
Служба доходов уточнила, что передвижение людей через КПП будет происходить в штатном режиме без препятствий.
«Казбеги - Верхний Ларс» является единственным действующим на данный момент пунктом пропуска на границе России и Грузии.