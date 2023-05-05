BYD показала официальное фото нового кроссовера Song Pro DM-i

Инсайдеры сообщают, что новый кроссовер BYD Song Pro DM-i уже ушел в дилерские автоцентры перед официальным стартом продаж в субботу, 6 мая.

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В экстерьере кросса особо выделяется радиаторная решетка матричной компоновки с отделкой из хрома. Кроме того, сами решетки воздухозаборников у иномарки получились с двух сторон более брутальными. Они располагается по центру кузова для повышения ощущения спортивного стиля.

Работает эта модель на гибридном агрегате, состоящем из атмосферного 1,5-литрового двигателя с мощностью на 179 или 197 л.с., позволяющем проехать на электричестве 51 и 110 километров соответственно.