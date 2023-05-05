BYD показала официальное фото нового кроссовера Song Pro DM-i

Китайская компания BYD показала официальное фото нового кроссовера BYD Song Pro DM-i 2023 года
Инсайдеры сообщают, что новый кроссовер BYD Song Pro DM-i уже ушел в дилерские автоцентры перед официальным стартом продаж в субботу, 6 мая.
В экстерьере кросса особо выделяется радиаторная решетка матричной компоновки с отделкой из хрома. Кроме того, сами решетки воздухозаборников у иномарки получились с двух сторон более брутальными. Они располагается по центру кузова для повышения ощущения спортивного стиля.
Работает эта модель на гибридном агрегате, состоящем из атмосферного 1,5-литрового двигателя с мощностью на 179 или 197 л.с., позволяющем проехать на электричестве 51 и 110 километров соответственно.
Помимо этого, в списке опций: стеклянный люк на крыше, радар автопилотируемой системы, для обзора происходящего на дороге впереди и сзади камеры, а также в салоне работает поворотный дисплей на 12,8 дюймов и приборная панель на 8,8 дюймов.