В Россию привезут кроссоверы Honda UR-V

Один из российских дилеров открыл предзаказ на Honda UR-V. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года выпуска без пробега просят 7 190 000 рублей, но если воспользоваться всеми скидочными программами, то можно уменьшить эту сумму до 6 590 000 рублей.

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Производством модели занимается СП Dongfeng Honda из города Ухань. Honda UR-V дебютировала в 2017 года, она специально создана для Китая. Длина кроссовера - 4856 мм, ширина - 1942 мм, высота - 1670 мм, колесная база - 2820 мм.

У автомобилей, которые доберутся до России, указан лишь один двигатель - это турбомотор 2.0 литра (272 л.с.). Он работает вместе с девятиступенчатым "автоматом". Привод - полный.

Среди основных опций продавец указывает климат-контроль, мультимедиа-систему с цветным дисплеем 8-дюймов, навигацию, кожаный салон, светодиодные фары, центральный замок, электропривод стекол, электропривод сидений, электропривод зеркал, круиз-контроль, датчик дождя, обогрев сидений, парктроник, видеокамеру, люк, литые диски R19.