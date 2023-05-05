$78.61-0.6987.00-0.58

В Россию привезут кроссоверы Honda UR-V

Один из российских дилеров открыл предзаказ на Honda UR-V. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года выпуска без пробега просят 7 190 000 рублей, но если воспользоваться всеми скидочными программами, то можно уменьшить эту сумму до 6 590 000 рублей.

В Россию привезут кроссоверы Honda UR-V
© www.autohome.com.cn

Производством модели занимается СП Dongfeng Honda из города Ухань. Honda UR-V дебютировала в 2017 года, она специально создана для Китая. Длина кроссовера - 4856 мм, ширина - 1942 мм, высота - 1670 мм, колесная база - 2820 мм.

У автомобилей, которые доберутся до России, указан лишь один двигатель - это турбомотор 2.0 литра (272 л.с.). Он работает вместе с девятиступенчатым "автоматом". Привод - полный.

Среди основных опций продавец указывает климат-контроль, мультимедиа-систему с цветным дисплеем 8-дюймов, навигацию, кожаный салон, светодиодные фары, центральный замок, электропривод стекол, электропривод сидений, электропривод зеркал, круиз-контроль, датчик дождя, обогрев сидений, парктроник, видеокамеру, люк, литые диски R19.

Ранее "РГ" рассказывала, что в Россию привезли кроссовер Honda ZR-V из Китая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий