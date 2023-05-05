Представлен концепт Erebos X стоимостью $1,5 млн с дизайном Mercedes-AMG

Флоридская компания Parker Brothers Concepts продает суперкар в форме купе под названием Erebos X. Запланированная серийная партия состоит из 10 единиц, а экземпляр с номером шасси 000 уже ищет покупателя. Его цена доступна только по запросу, но остальная партия будет стоить 1 500 000 долларов США каждый.

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Двухдверный суперкар оснащен двигателем V8 под капотом и напоминает концепт Mercedes-AMG Vision Gran Turismo, представленный в этой видеоигре десять лет назад. Первоначально он был задуман как полностью цифровое исследование дизайна, но позже был построен из металла и даже снимался в фильмах.

По сравнению с этим первоначальным концептом, Erebos X имеет схожие очертания кузова, стеклянный купол, двери типа «крыло чайки», сложные колесные арки и особую решетку радиатора. Интерьер также напоминает источник вдохновения своим рулевым колесом в форме коромысла. Надписи «Game On», которые можно увидеть по всему салону, также намекают на источник вдохновения для проекта.