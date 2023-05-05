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Владельцев десятков тысяч BMW призвали не садиться за руль

Компания BMW объявила об отзыве 90 тысяч машин со взрывными подушками безопасности.

Владельцев десятков тысяч BMW призвали не садиться за руль
© Motor.ru

Речь идет об эйрбегах японской фирмы Takata, которые на протяжении 15 лет устанавливались на автомобили множества крупных брендов. Еще в 2000-х началась волна расследований и отзывов, которая длится до сих пор. Кампании затрагивают старые модели, так как производители давно отказались от опасных подушек, а сама Takata обанкротилась.

Новая кампания BMW затронула 3 Series (E46) 2000-2006 годов выпуска и 5 Series (E39) 2000-2003 годов, включая М-модели. За руль настоятельно не рекомендуют садиться обладателям X5 (E53) 2000-2004 годов, а также старых 1 Series, X1, X3 и X6.

Владельцев BMW, оснащенных пресловутыми подушками безопасности Takata, просят обратиться в сервисные центры баварской марки.

Проблема подушек Takata — в пиропатронах. Устройства, призванные надувать эйрбег за доли секунды, здесь взрываются сильнее, чем нужно: в результате куски корпуса «выстреливают» в салон, травмируя водителя и пассажиров.

Отзывы, которые проводятся уже более 10 лет, затрагивают более 50 миллионов автомобилей марок из разных стран и сегментов — от Audi до Ford. Только в США на сегодняшний день зарегистрировано 29 смертей и более 400 случаев травм, связанных со взрывными подушками.

В конце апреля в России пригласили в сервис почти пять тысяч владельцев BMW, купленных с января 2015 года по январь 2016-го. Причиной стали эйрбеги, которые могут сработать некорректно и взорваться во время ДТП, Это характерно для подушек Takata, но название фирмы в отзыве не фигурирует.

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