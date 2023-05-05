Владельцев десятков тысяч BMW призвали не садиться за руль

Компания BMW объявила об отзыве 90 тысяч машин со взрывными подушками безопасности.
Речь идет об эйрбегах японской фирмы Takata, которые на протяжении 15 лет устанавливались на автомобили множества крупных брендов. Еще в 2000-х началась волна расследований и отзывов, которая длится до сих пор. Кампании затрагивают старые модели, так как производители давно отказались от опасных подушек, а сама Takata обанкротилась.
Новая кампания BMW затронула 3 Series (E46) 2000-2006 годов выпуска и 5 Series (E39) 2000-2003 годов, включая М-модели. За руль настоятельно не рекомендуют садиться обладателям X5 (E53) 2000-2004 годов, а также старых 1 Series, X1, X3 и X6.
Владельцев BMW, оснащенных пресловутыми подушками безопасности Takata, просят обратиться в сервисные центры баварской марки.
Проблема подушек Takata — в пиропатронах. Устройства, призванные надувать эйрбег за доли секунды, здесь взрываются сильнее, чем нужно: в результате куски корпуса «выстреливают» в салон, травмируя водителя и пассажиров.
Отзывы, которые проводятся уже более 10 лет, затрагивают более 50 миллионов автомобилей марок из разных стран и сегментов — от Audi до Ford. Только в США на сегодняшний день зарегистрировано 29 смертей и более 400 случаев травм, связанных со взрывными подушками.
В конце апреля в России пригласили в сервис почти пять тысяч владельцев BMW, купленных с января 2015 года по январь 2016-го. Причиной стали эйрбеги, которые могут сработать некорректно и взорваться во время ДТП, Это характерно для подушек Takata, но название фирмы в отзыве не фигурирует.