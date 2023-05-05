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В США впервые за много лет снизилась популярность кроссоверов

В США впервые за много лет снизилась популярность кроссоверов. Как сообщает Motor, аналитики отраслевого издания Automotive News проанализировали статистику продаж в США за первый квартал 2023 года и выяснили, что американцы вместо кроссоверов начали активно покупать легковые автомобили, их реализация выросла с 19,6% в последнем квартале прошлого года до 21,4%.

В США впервые за много лет снизилась популярность кроссоверов
© РИА Новости

Отметим, что Соединенные Штаты были основоположником «кроссоверного бума». Продажи легковых авто там падали с 2002 года — их постепенно вытесняли кроссоверы, внедорожники и пикапы. С 2010 годов процесс лишь ускорился, а в 2015 году SUV обогнали обычные легковые авто по популярности у покупателей.

Текущий рост может быть случайным, однако аналитики считают, что это показательное изменение. Вице-президент маркетингового агентства J.D. Power Тайсон Джомини счел, что объем продаж кроссоверов достиг своего предела — сейчас они занимают около 60% автомобильного рынка. По его мнению, рынок приближается к новому «равновесному состоянию», однако до него еще несколько лет — на этом сказывается дефицит запасов, связанный с последствиями пандемии коронавируса.

Происходящему есть и более простое объяснение — легковые автомобили обходятся дешевле. Приобрести такую машину можно за меньшую сумму, при том еще и сэкономив на топливе благодаря лучшей аэродинамике. Особенно важно это на фоне развивающейся рецессии экономики. Не стоит исключать и того, что американцам просто надоели кроссоверы и они потянулись к разнообразию.

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