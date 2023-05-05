В США впервые за много лет снизилась популярность кроссоверов. Как сообщает Motor, аналитики отраслевого издания Automotive News проанализировали статистику продаж в США за первый квартал 2023 года и выяснили, что американцы вместо кроссоверов начали активно покупать легковые автомобили, их реализация выросла с 19,6% в последнем квартале прошлого года до 21,4%.

Отметим, что Соединенные Штаты были основоположником «кроссоверного бума». Продажи легковых авто там падали с 2002 года — их постепенно вытесняли кроссоверы, внедорожники и пикапы. С 2010 годов процесс лишь ускорился, а в 2015 году SUV обогнали обычные легковые авто по популярности у покупателей.

Текущий рост может быть случайным, однако аналитики считают, что это показательное изменение. Вице-президент маркетингового агентства J.D. Power Тайсон Джомини счел, что объем продаж кроссоверов достиг своего предела — сейчас они занимают около 60% автомобильного рынка. По его мнению, рынок приближается к новому «равновесному состоянию», однако до него еще несколько лет — на этом сказывается дефицит запасов, связанный с последствиями пандемии коронавируса.