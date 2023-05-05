Livan рассказал о комплектациях кроссовера X3 Pro для России

Livan X3 Pro выйдет на российский рынок уже в этом месяце - компания рассказала о технических характеристиках и оснащении первой модели для нашей страны.

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Колёсная база Livan X3 Pro составляет 2480 мм, габариты кузова - 4005 х 1760 х 1575 мм. Объём багажника равен 400 литрам, дорожный просвет составляет 185 мм.

Силовой агрегат - безальтернативная пара 103-сильного "атмосферника" 1,5 литра и вариатора. Привод - на передние колёса.

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В состав комплектации Livan X3 Pro входит мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, круиз-контроль, подогрев передних сидений, камера заднего вида, бесключевой доступ, датчик света, кондиционер, панель комбинации приборов с цветным дисплеем 3,5 дюйма, встроенный видеорегистратор, фронтальные подушки, системы ABS, ESC; салон отделан кожзамом.

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Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 150 000 км пробега.