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Peugeot 408 провалил лосиный тест

Команда сайта km77.com (Испания) сняла видео, на котором кроссовер-лифтбек Peugeot 408 выполняет тест на уклонение от препятствий. У него была довольно низкая максимальная скорость, но, тем не менее, его хвалили за надежность и безопасное и предсказуемое управление. Тестируемый автомобиль имел бензиновый двигатель мощностью 130 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, передний привод и шины 205/55 R19.

Peugeot 408 провалил лосиный тест
© ПроКроссовер.ру

В конечном итоге водитель не смог провести автомобиль через коридор дорожных конусов, не задев ни одного конуса, с требуемым ускорением 77 км / ч. Лучшее, что он мог сделать, было 72 км/ч, так что технически тест провалился. Тем не менее экипаж похвалил 408-й за его приличную управляемость, предсказуемое поведение и довольно ограниченное раскачивание для его типа кузова.

Автомобиль также прошел тест на слалом за 25,9 секунды — не так быстро, но понятно, учитывая слабый двигатель и большие габариты. Водитель сказал, что ему нравится острая реакция на рулевое управление: в большинстве случаев ему нужно было повернуть руль только на одну четвертую окружности (90 градусов).

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