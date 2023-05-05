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Власти Петербурга назвали эвакуацию машин без номеров обеспечительной мерой

Власти Санкт-Петербурга будут эвакуировать автомобили без номерных знаков из зоны платной парковки в качестве обеспечительной меры по административному делу о неоплате парковки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на зампредседателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Алексея Гончарова.

В Петербурге машины без номеров с 4 мая эвакуируют на спецстоянку
© Газета.Ru

По словам чиновника, с 4 мая машины перемещают на спецстоянку «в рамках обеспечения производства по делу о нарушении, предусмотренном статьей 37–2 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях». Эта статья предусматривает административный штраф в 3 тыс. рублей за занятие места на платной парковке без оплаты.

При этом ранее власти Санкт-Петербурга рассматривали опыт Москвы, где машины без номеров увозят с парковок на основании решения антитеррористической комиссии, и Казани, где на колеса таких автомобилей ставят блокираторы.

Ранее стало известно, что в центре Москвы до 10 мая будет ограничена работа каршеринга.

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