Председатель СК Бастрыкин одобрил идею запрета электросамокатов в городах

Глава Следственного комитета Бастрыкин одобрил идею запрета электросамокатов в городах.

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С таким предложением на этой неделе выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Александр Бастрыкин согласился, что электросамокаты должны ездить только в специально отведенных для этого местах, а в качестве дополнительной меры предложил ограничить их скорость.

Целесообразно обязать самих производителей ограничить максимальную скорость электросамокатов, считает глава СКР. Это поможет снизить количество случаев травм, причиненных устройствами.

Каким должен быть лимит скорости, пока неизвестно. По словам Бастрыкина, исследование должно проводиться совместно с ГИБДД. Скорость должна позволить пользователю принять решение об остановке, а в случае падения либо столкновения он не должен представлять угрозы жизни и здоровью.

Для сервисов аренды самокатов, которые не будут соблюдать данные условия, следует проработать меры ответственности, считает глава СКР.

Ограничение скорости касается использования электросамокатов в парках и других специально отведенных для них зонах. С городских улиц их предлагается и вовсе убрать, так как с участием подобного транспорта происходит слишком много инцидентов.