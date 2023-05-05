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Mazda3 обновляется в Японии

Mazda представила в Японии новую версию седана и хэтчбека Mazda3. Машины не сильно изменились снаружи, но обе получили ряд новых технических функций, в том числе увеличенный мультимедийный экран. Предварительные заказы уже принимаются по цене от 2 288 000 до 3 866 500 иен (17 400–29 400 долларов США), но первые поставки будут осуществлены только в начале лета.

Седан и хэтчбек Mazda3 обновились
© ПроКроссовер.ру

В цветовой палитре появился новый оттенок под названием Ceramic Metallic. Размер диагонали дисплея информационно-развлекательной системы вырос с исходных 8,8 до 10,25 дюйма. Были добавлены освещенные слоты USB-C, а также беспроводная зарядная панель и беспроводной Apple CarPlay.

В последний раз линейка двигателей пересматривалась в ноябре 2020 года. Похоже, на этот раз больше изменений не было. Mazda3 для внутреннего рынка оснащена гибридными силовыми агрегатами e-Skyactiv G 2.0 и e-Skyactiv X 2.0, а также 1,5-литровым бензиновым двигателем Skyactiv-G и 1,8-литровым турбодизелем Skyactiv-D. Вне зависимости от выбора коробка передач – шестиступенчатая автоматическая.

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