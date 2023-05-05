Седан и хэтчбек Mazda3 обновились

Mazda представила в Японии новую версию седана и хэтчбека Mazda3. Машины не сильно изменились снаружи, но обе получили ряд новых технических функций, в том числе увеличенный мультимедийный экран. Предварительные заказы уже принимаются по цене от 2 288 000 до 3 866 500 иен (17 400–29 400 долларов США), но первые поставки будут осуществлены только в начале лета.

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В цветовой палитре появился новый оттенок под названием Ceramic Metallic. Размер диагонали дисплея информационно-развлекательной системы вырос с исходных 8,8 до 10,25 дюйма. Были добавлены освещенные слоты USB-C, а также беспроводная зарядная панель и беспроводной Apple CarPlay.