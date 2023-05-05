В Россию привезли партию автомобилей Lynk & Co

В России появились шведско-китайские кроссоверы марки Lynk & Co.

Lynk & Co принадлежит холдингу Geely, и официально этот бренд в России не представлен. Дилер «БорисХоф», который официально продает в том числе Geely, привез крупную партию моделей Lynk & Co 05 и 09 — они уже доступны для тест-драйва и на них распространяется двухлетняя дилерская гарантия (или 100 тысяч километров пробега).

На данный момент в наличии 61 автомобиль — это 34 экземпляра Lynk & Co 05 и 27 гибридных кроссоверов 09. Кросс-купе 05 по габаритам сравним со знакомой россиянам Geely Tugella: в движение его приводит 2,0-литровый двигатель на 254 лошадиные силы, который работает в связке с восьмидиапазонным автоматом Aisin. Привод у такого кроссовера полный, а стоит он от 5 290 000 рублей.

Набор оснащения богатый: заявлены подогрев и вентиляция передних кресел, панорамная крыша, двухтомный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, комплекс систем безопасности и аудиосистема с 10 динамиками.

Motor.ru / Lynk & Co 05

Motor.ru / Lynk & Co 05

Motor.ru / Lynk & Co 05

Более крупный Lynk & Co 09 — это флагман марки, который превосходит по габаритам соплатформенный Volvo XC90. У российского дилера модель представлена с гибридной установкой (431 лошадиная сила), полным приводом и функцией подзарядки. Цены — 7 207 467 и 8 375 435 рублей.

У этого кроссовера имеются пневмоподвеска, кресла с подогревом, вентиляцией и массажем, четырехтомный климат-контроль, премиальная аудиосистема с 14 динамиками, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль и два десятка электронных ассистентов.