Продажи автомобилей начали расти

Падение рубля вызвало всплеск спроса на новые автомобили, которые вслед за валютными котировками подорожали. Особенно это коснулось иномарок, завезенных по параллельному импорту, однако повышения цен не смог избежать даже отечественный АвтоВАЗ.

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Чудеса статистики

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По итогам апреля россияне приобрели 75,6 тыс. легковых машин - это в 2,7 раза больше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК". Таким образом, российский авторынок показал рост впервые с мая 2021-го, что стало возможным исключительно благодаря эффекту "низкой базы".

Дело в том, что как раз в апреле прошлого года рынок новых легковых автомобилей в России упал до очень низких значений (менее 30 тыс. шт.), а отметку в 50 тыс. единиц он преодолел лишь в ноябре. Как ожидают в "Автостате", при сохранении текущих тенденций продажи автомобилей продолжат демонстрировать рост на рекордно низкой базе до конца года. Это позволит российскому авторынку выйти "в плюс" по итогам всего 2023-го, хотя за первые четыре месяца кривая продаж находится всё еще в отрицательной зоне - 246,9 тыс. машин (-15%).

"Прогноз в целом по году положительный - около 10%. При этом к докризисному уровню реализации новых авто российские дилеры смогут вернуться не раньше, чем через пять лет за счет расширения ассортимента в сегменте китайскими, иранскими, вьетнамскими машинами, а также электромобилями. Это позволит наращивать объемы продаж в среднем на 10-20% ежегодно", - комментирует руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников.

В свою очередь, директор по развитию и корпоративному управлению компании "Нижегородец" Алексей Макаров отмечает, что на рынке по-прежнему сохраняется дефицит автомобилей. Поэтому результаты продаж в апреле могли быть намного выше, если бы сами производители поставляли в Россию достаточное количество машин. Тем более что апрельское ослабление рубля, как и всегда, вызвало всплеск спроса на товары длительного использования, в том числе автомобили.

Догнать и перегнать юань

Между тем, на фоне волатильности валютных курсов автопроизводители начали массово пересматривать свои прайс-листы, хотя в начале года отказались от традиционной для начала года индексации цен. Так, по данным сайта "Цена Авто", в прошлом месяце подорожали автомобили сразу пяти китайских марок: Omoda, Chery, Voyah, Changan и Haval. Причем у некоторых брендов этот процесс затронул весь модельный ряд, у других - отдельные модели или их комплектации. А в начале мая ценники переписали не только китайские Exeed и Tank, но и отечественный АвтоВАЗ.

Как рассказал директор розничных продаж АГ "Авилон" Ренат Тюктеев, на динамике цен на рынке новых автомобилей сказывается рост курса валют к рублю. Мгновенное изменение стоимости происходит на автомобили, поставляемые по параллельному импорту. В прошлом месяце такие предложения подорожали более чем на 10%.

По словам эксперта, модели автомобильных брендов - преимущественно китайских, которые официально представлены в России, поднимаются в цене не так резко: как правило, производители сглаживают колебания за счет собственных финансовых ресурсов, в апреле подорожание произошло в диапазоне 2-3%. В дальнейшем прайсы будут повышаться, к тому же рынок не перестанет испытывать дефицит автомобилей.