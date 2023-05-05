Британская "дочка" Geely анонсировала линейку фургонов с динамикой спорткаров

Британская компания LEVC (London Electric Vehicle Company), принадлежащая китайскому холдингу Geely, представила модульную платформу SOA (Space Oriented Architecture), предназначенную для нового семейства электрических микроавтобусов и фургонов — с ними LEVC хочет стать крупным игроком в сегменте лёгких коммерческих автомобилей глобального авторынка.

© Колеса.ру

Основанная в 2013 году London Electric Vehicle Company стала преемницей London Taxi Company, историю которой мы рассказывали в отдельном большом материале, 100% акций LEVC принадлежат китайскому холдингу Geely. На данный момент LEVC является нишевым производителем plug-in гибридных таксомоторов и фургонов на их базе, собственный завод LEVC в Ансти (пригород Ковентри) выпускает всего 3000 машин в год, компания реализует их в основном на территории Великобритании, хотя есть и леворульные версии для континентальной Европы и некоторых стран Азии.

Колеса.ру

В январе стало известно о том, что руководство Geely задумало в течение ближайших пяти лет превратить LEVC в глобальный бренд коммерческих электромобилей, а вчера состоялась презентация новой платформы для будущих моделей. Платформа называется SOA (Space Oriented Architecture), в ней используются некоторые элементы хорошо известной по легковым моделям холдинга Geely платформы SEA, в частности электромоторы, силовая электроника и аккумуляторы, но «железо» спроектировано с чистого листа в расчёте на большую нагрузку и длительную эксплуатацию.

Колеса.ру

Платформа SOA предназначена для лёгких коммерческих автомобилей с колёсной базой от 3000 до 3800 мм и габаритной длиной цельнометаллического кузова от 4860 до 5955 мм (версии с надстройками, разумеется, могут быть длиннее). Передняя подвеска — пружинная типа McPherson, задняя — пневматическая многорычажная, хотя будут и упрощённые грузовые версии с задней рессорной подвеской.

Колеса.ру

Ключевые преимущества платформы SOA — это плоский пол, более низкая, чем у большинства конкурентов, погрузочная высота и жёсткость кузова на кручение на уровне спорткаров — 41 000 Нм/градус. Динамические качества у полноприводных топ-версий тоже будут на уровне спорткаров: с духмоторной силовой установкой совокупной мощностью около 550 л.с. разгон до 100 км/ч займёт менее 5 с. Базовые версии будут иметь единственный электромотор на задней оси.

Колеса.ру

Ёмкость батареи — 73, 102 либо 120 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 695 км. Обещана высокая мощность зарядки, она позволить «подкормить» батарею с 10% до 80% за полчаса. Оснащение по части ездовой электроники может быть очень богатым, вплоть до автопилота 4 уровня по классификации SAE, при котором водителю делать вообще ничего не нужно — допускается даже сон во время езды.

Колеса.ру