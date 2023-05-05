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Петербуржец отсудил 19,7 млн рублей у представительства Toyota из-за протекающего Lexus

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с российского представительства Toyota 19,7 млн рублей в рамках иска о возврате импортеру автомобиля Lexus ES350 с протекающей крышей. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Владелец отсудил у Toyota 20 млн рублей из-за протекающего Lexus
© Газета.Ru

Автовладелец приобрел седан в 2020 году и начиная с 2021-го четыре раза обращался к дилеру за гарантийным ремонтом из-за попадания воды в салон через люк в крыше, автомобиль ремонтировали, однако окончательно неисправность не была устранена.

В рамках иска о возврате автомобиля суд взыскал с ООО «Тойота Мотор» более 19,7 млн рублей, включая 3,45 млн рублей первоначальной стоимости машины, 6,2 млн рублей разницы между прежней и нынешней ценой, штраф в 6,5 млн рублей, неустойку 3,45 млн рублей. Автомобиль при этом необходимо вернуть импортеру.

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