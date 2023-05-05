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В Ленинградской области 5 мая на дороги вышла снегоуборочная техника

В связи с ухудшением погоды и снегопадами в Ленинградской области на дороги выведена снегоуборочная техника, сообщается в Telegram-канале «Админка Ленобласти».

В Ленинградской области 5 мая на дороги вышла снегоуборочная техника
© Телеграм-канал «Админка Ленобласти»

«Ничего необычного, просто 5 мая в Ленобласти дорожники убирают весенний снег. На видео дорога от Паши в сторону Свирицы», — отмечается в подписи к видео, на котором по заснеженной дороге проезжает самосвал со снегоуборочным отвалом.

В Санкт-Петербурге также выпал снег с дождем, температура 5 мая ожидается в районе нуля градусов, уточняет Telegram-канал «78 Новости» и публикует видео с крупными хлопьями снега на фоне зеленого газона.

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