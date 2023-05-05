В Ленинградской области 5 мая на дороги вышла снегоуборочная техника
В связи с ухудшением погоды и снегопадами в Ленинградской области на дороги выведена снегоуборочная техника, сообщается в Telegram-канале «Админка Ленобласти».
«Ничего необычного, просто 5 мая в Ленобласти дорожники убирают весенний снег. На видео дорога от Паши в сторону Свирицы», — отмечается в подписи к видео, на котором по заснеженной дороге проезжает самосвал со снегоуборочным отвалом.
В Санкт-Петербурге также выпал снег с дождем, температура 5 мая ожидается в районе нуля градусов, уточняет Telegram-канал «78 Новости» и публикует видео с крупными хлопьями снега на фоне зеленого газона.