Владелец отсудил у Toyota 20 млн рублей из-за протекающего Lexus

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с российского представительства Toyota 19,7 млн рублей в рамках иска о возврате автомобиля Lexus ES350 с протекающей крышей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов в Telegram-канале.

Мужчина приобрел седан в 2020 году. Начиная с 2021 года он четыре раза обращался к дилеру за гарантийным ремонтом — через люк в крыше в салон попадала вода. Автомобиль ремонтировали, однако окончательно устранить неисправность так и не удалось.