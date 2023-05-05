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Владелец отсудил у Toyota 20 млн рублей из-за протекающего Lexus

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с российского представительства Toyota 19,7 млн рублей в рамках иска о возврате автомобиля Lexus ES350 с протекающей крышей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов в Telegram-канале.

Владелец отсудил у Toyota 20 млн рублей из-за протекающего Lexus
© ТАСС

Мужчина приобрел седан в 2020 году. Начиная с 2021 года он четыре раза обращался к дилеру за гарантийным ремонтом — через люк в крыше в салон попадала вода. Автомобиль ремонтировали, однако окончательно устранить неисправность так и не удалось.

Суд встал на сторону покупателя и взыскал с «Тойота Мотор» более 19,7 млн рублей. В эту сумму входят 3,45 млн рублей первоначальной стоимости автомобиля, 6,2 млн разницы с текущей ценой, 6,2 млн штрафа за неполадку, а также неустойка в размере 3,45 млн рублей. При этом сам проблемный автомобиль нужно будет вернуть импортеру.

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