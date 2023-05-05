Tesla повышает цены на новые Model S и Model X в КНР

Как сообщает SPEEDME.RU, цена на новые модели Model S и Model X от Tesla были увеличены в Китае. Теперь автомобили можно приобрести на 19 000 юаней дороже.

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Об этом компания рассказала на своем сайте, опубликовав новую стоимость моделей. Отметим, что в прошлом году компания наоборот, снижала цены, что вызвало огромный спрос на ее машины.