В России начались продажи конкурента "Москвича 3" от Dongfeng

Forthing T5 Evo дебютировал три года назад на автосалоне в Гуанчжоу. Это - детище компании Dongfeng, который также известен под названием Fengxing. Теперь кроссовер продаётся частными дилерами в нескольких городах России по цене от 2 960 000 рублей.

© www.autohome.com.cn

Длина T5 Evo составляет 4565 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1690 мм, размер колёсной базы - 2715 мм. Модель приехала в Россию с той же силовой установкой, с которой доступна на родине: 197-сильный турбочетвёрка объёмом 1,5 литра в паре с преселективным роботом. Привод - только передний.

www.autohome.com.cn

В базовой версии Elite в список штатных опций входят система бесключевого доступа в салон, климат-контроль с функцией ионизации воздуха, цифровая приборная панель и мультимедиа с дисплеями 10,25 дюйма, камера заднего вида, электропривод крышки багажника, задний парктроник, подогревы сидений и боковых зеркал, панорамная крыша, кресло водителя с электрорегулировкой, передние и боковые эйрбеги, шторки безопасности.

www.autohome.com.cn