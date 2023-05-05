$78.61-0.6987.00-0.58

Компания Toyota выпустит обновленную версию Toyota Camry

Как передает SPEEDME.RU, японский автомобильный гигант готовится представить миру обновленную версию модели Toyota Camry. Теперь же стали доступны снимки нового авто благодаря фотошпионам. Новинку засняли на дорогах Мичигана, в США.

Компания Toyota выпустит обновленную версию Camry
© Toyota

Отмечается, что автомобиль был покрыт большим слоем камуфляжа. Известно, что бренд намерен адаптировать этот седан под свой новый язык дизайна. Также сам интерьер был сильно закамуфлирован, а значит и в салоне будет достаточно много изменений.

Toyota намерена расширить список оборудования, связанного с комфортом и безопасностью. Предполагается, что состав мотора не будет изменен. Ожидается, что презентация авто может состояться уже в этом году. Однако продажи начнутся с 2024 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий