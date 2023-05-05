Компания Toyota выпустит обновленную версию Camry

Как передает SPEEDME.RU, японский автомобильный гигант готовится представить миру обновленную версию модели Toyota Camry. Теперь же стали доступны снимки нового авто благодаря фотошпионам. Новинку засняли на дорогах Мичигана, в США.

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Отмечается, что автомобиль был покрыт большим слоем камуфляжа. Известно, что бренд намерен адаптировать этот седан под свой новый язык дизайна. Также сам интерьер был сильно закамуфлирован, а значит и в салоне будет достаточно много изменений.