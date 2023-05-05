Компания Toyota выпустит обновленную версию Camry

Компания Toyota выпустит обновленную версию Toyota Camry
Как передает SPEEDME.RU, японский автомобильный гигант готовится представить миру обновленную версию модели Toyota Camry. Теперь же стали доступны снимки нового авто благодаря фотошпионам. Новинку засняли на дорогах Мичигана, в США.
Отмечается, что автомобиль был покрыт большим слоем камуфляжа. Известно, что бренд намерен адаптировать этот седан под свой новый язык дизайна. Также сам интерьер был сильно закамуфлирован, а значит и в салоне будет достаточно много изменений.
Toyota намерена расширить список оборудования, связанного с комфортом и безопасностью. Предполагается, что состав мотора не будет изменен. Ожидается, что презентация авто может состояться уже в этом году. Однако продажи начнутся с 2024 года.