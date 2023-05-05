Российские дилеры назвали цены нового кроссовера Livan X3 Pro

Российские дилеры принимают предзаказы на выходящий на российский рынок кроссовер Livan X3 по цене от 1,3 млн рублей. Об этом сообщает Quto со ссылкой на опрос продавцов.

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По информации дилеров, автомобили должны поступить в продажу в конце мая. Стоимость базовой версии начинается от 1,3 млн рублей. Максимальная комплектация будет продаваться порядка за 1,7 млн рублей. Вместе с тем, точное количество версий пока неизвестно — их раскроют, предположительно, после майских праздников.

Тем временем официальный сайт производителя уже работает. Сейчас на нем есть информация лишь о Livan X3 Pro. Еще две модели, седан и кроссовер, пока скрыты — на них стоит пометка «уже скоро».