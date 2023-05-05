Российские дилеры назвали цены нового кроссовера Livan X3 Pro
Российские дилеры принимают предзаказы на выходящий на российский рынок кроссовер Livan X3 по цене от 1,3 млн рублей. Об этом сообщает Quto со ссылкой на опрос продавцов.
По информации дилеров, автомобили должны поступить в продажу в конце мая. Стоимость базовой версии начинается от 1,3 млн рублей. Максимальная комплектация будет продаваться порядка за 1,7 млн рублей. Вместе с тем, точное количество версий пока неизвестно — их раскроют, предположительно, после майских праздников.
Тем временем официальный сайт производителя уже работает. Сейчас на нем есть информация лишь о Livan X3 Pro. Еще две модели, седан и кроссовер, пока скрыты — на них стоит пометка «уже скоро».
Livan X3 Pro будет доступен в России с мотором в 1,5 литра и мощностью 103 л.с., вариатором и передним приводом. На борту установлен встроенный видеорегистратор, ABS, система стабилизации и фронтальные подушки безопасности. Официальные рекомендованные розничные цены пока не разглашаются.