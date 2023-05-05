В Москве закончились новые Volkswagen Polo калужской сборки

У официальных дилеров Volkswagen в Москве закончились новые лифтбэки Volkswagen Polo калужской сборки, рассказали «Газете.Ru» опрошенные дилеры. Об этом же свидетельствуют данные официального дистрибьютора Volkswagen Group Rus.

«Volkswagen Polo закончились, в качестве альтернативы в той же ценовой категории можем предложить Kaiyi E5», — сообщил корреспонденту «Газеты.Ru» менеджер дилерского центра Volkswagen в Москве.

Другой дилер Volkswagen в качестве замены калужскому Polo предложил ввезенный из Китая Volkswagen Lavida и заверил, что готов обсуждать цену менее 2 млн рублей за такой седан при покупке за наличный расчет.

Согласно данным Volkswagen Group Rus, последний экземпляр Polo российского производства предлагался в Москве за 1,8 млн рублей. Эта цена была установлена на автомобиль в небогатой комплектации Respect с мотором 1.6 мощностью 110 л.с. и 5-ступенчатой механической трансмиссией.