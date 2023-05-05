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На AliExpress появился электромобиль по цене iPhone

На AliExpress появился электромобиль по цене iPhone. Как сообщает Telegram-канал «Контрольная закупка», электрокар носит название Chang Li CL-JP.

Приобрести транспортное средство можно за 1400 евро (123 тысячи рублей). За эту цену покупатель получит малогабаритное транспортное средство (2,4х1,2х1,62 м), которое, по заверениям производителя, вмещает до четырех человек. Максимальная скорость движения электрокара — 30 км/ч. Запас хода составляет от 40 до 100 км.

Chang Li

Ранее стало известно, что российские дилеры начали принимать предзаказы на выходящий на российский рынок кроссовер Livan X3 Pro от китайской компании Geely. Цена за минимальную комплектацию будет начинаться от 1,3 млн рублей, а за максимальную достигнет 1,7 млн рублей. Вместе с тем пока неизвестно, сколько всего будет комплектаций у нового автомобиля.

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