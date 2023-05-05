На AliExpress появился электромобиль по цене iPhone

Приобрести транспортное средство можно за 1400 евро (123 тысячи рублей). За эту цену покупатель получит малогабаритное транспортное средство (2,4х1,2х1,62 м), которое, по заверениям производителя, вмещает до четырех человек. Максимальная скорость движения электрокара — 30 км/ч. Запас хода составляет от 40 до 100 км.

Ранее стало известно, что российские дилеры начали принимать предзаказы на выходящий на российский рынок кроссовер Livan X3 Pro от китайской компании Geely. Цена за минимальную комплектацию будет начинаться от 1,3 млн рублей, а за максимальную достигнет 1,7 млн рублей. Вместе с тем пока неизвестно, сколько всего будет комплектаций у нового автомобиля.