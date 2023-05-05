Автозавод «УРАЛ» подготовил новый гоночный грузовик на базе Урал Next

На внедорожных соревнованиях RFC SU Double Challenge 2023, прошедших в Челябинской области в конце апреля, был впервые продемонстрирован новый спортивный грузовик Урал Next.

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Грузовик с колёсной формулой 4х4 подготовлен специально для трак-триала и оснащен 6,6-литровым турбодизелем ЯМЗ-536 и межколесной блокировкой переднего моста. Оперение и кабина аналогичны серийным грузовикам Урал Next, выпускаемым с 2015 года.

Защита экипажа осуществляется посредством внешнего трубчатого каркаса безопасности, который начинается от переднего стального бампера и заканчивается за кабиной. Вместо бортового кузова установлена простая плоская платформа без бортов.

Carakoom

Carakoom