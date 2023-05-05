Toyota рассекретила дату премьеры пикапа Tacoma нового поколения

Пресс-служба Toyota опубликовала серию тизерных изображений пикапа Tacoma нового поколения, на которых силуэт грузовичка предстает в профиль: можно рассмотреть пропорции с коротким передним свесом, почти вертикальный нос и очертания светодиодной оптики. Впрочем, внешность Tacoma уже давно раскрыта, а вот дата дебюта — 19 мая — прозвучала впервые.

© Motor.ru / Toyota

Пока новых подробностей нет, но некоторая информация о новинке уже имеется — в том числе о силовой установке. Известно, что в основу Toyota Tacoma четвертого поколения ляжет платформа TNGA-F, которую она разделит с Land Cruiser 300/Sequoia и «старшим» пикапом Tundra. Судя по тизерам, пикап сохранит прежнюю листовую рессору сзади вместо более современной винтовой пружины.

Motor.ru / Toyota

Motor.ru / Toyota

Motor.ru / Toyota

Что касается гаммы двигателей, то Tacoma сменит 3,5-литровый атмосферный V6 на 2,4-литровую «турбочетверку» от кроссовера Highlander — ее предложат в «базе».

Motor.ru / Toyota

Motor.ru / Toyota

Motor.ru / Toyota

Также у модели будет гибридная версия i-Force Max: возможно, позаимствованная у той же Tundra, в которой в ее состав входят «битурбошестерка» 3.5 и зажатый между мотором и автоматом электродвигатель. Суммарная отдача составляет 443 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента.

Motor.ru / Бразильское патетное бюро

Motor.ru / Бразильское патетное бюро

Другой вариант, который в СМИ считают более вероятным для среднеразмерного пикапа, — установка от кросс-седана Crown на базе 2,4-литрового четырехцилиндрового агрегата. Она менее мощная и выдает 367 сил (542 Нм момента).