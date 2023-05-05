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В Москве закончились Volkswagen Polo калужской сборки

У официальных дилеров Volkswagen Polo в Москве закончились новые автомобили этой модели в калужской сборке. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на дилеров и данные официального дистрибьютора Volkswagen Group Rus.

«Volkswagen Polo закончились», — сказал изданию менеджер дилерского центра автоконцерна в Москве.

По его словам, в качестве альтернативы в этой ценовой категории предлагается Kaiyi E5. Другой дилер предложил в качестве замены ввезенный из Китая Volkswagen Lavida, отметив, что готов продать их менее чем за два миллиона рублей при покупке за наличный расчет.

Согласно информации дистрибьютора, последний Volkswagen Polo в Москве продали за 1,8 миллион рублей. При этом в других городах РФ еще есть эти модели, но всего их осталось 37 штук. Цены на них колеблются от 1,8 до 2,4 миллионов рублей.

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