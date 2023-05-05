Верховный суд подтвердил лишение водителя прав из-за лекарства для похудения

Верховный суд оставил без изменения решения нижестоящих судов о лишении прав на 1,5 года водителя, в организме которого на медосвидетельствовании нашли пировалерон — вещество, содержащееся в лекарствах, которые принимают при апатии и желании похудеть. Об этом сообщает РАПСИ.

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Инспектор ГИБДД заподозрил у водителя опьянение из-за необычного цвета кожи, однако освидетельствование на месте не выявило алкоголя в выдыхаемом воздухе. На освидетельствовании в медучреждении у него в организме нашли пировалерон, входящий в перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров.