БеЛАЗ пополняет линейку 180-тонных самосвалов

В горнорудных компаниях Союзного государства уже привыкли с симпатией поднимать большой палец, когда речь заходит о белорусских тяжеловесах. А российские эксперты готовы подтвердить эксплуатационную надежность в промышленности и золотодобывающей отрасли именно 180-тонных карьерных самосвалов.

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Вот почему, так ко времени, считают аналитики, появилось на конвейере автогиганта новое поколение автомобилей, собранных в экспериментальном цехе предприятия в Жодино.

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Комментируя конструктивные особенности модели, на предприятии уточнили, что БЕЛАЗ-75184, во-первых, получил облегченную литосварную раму повышенной прочности. Он укомплектован также мощным двигателем, эффективной трансмиссией переменного тока, оптимизированной кинематикой подвески и системой быстрой разгрузки кузова.

Правда, конструкторы не скрывают, что перспективная новинка создана на основе многолетнего опыта разработки, производства, эксплуатации и обслуживания своих предшественников в линейке 180-тонников. Дело в том, что и первые модели этой серии - БЕЛАЗ-75180 и БЕЛАЗ-75182 отлично зарекомендовали себя в карьерах разных стран мира.

Но актуальные геополитические вызовы, пояснили в руководстве предприятия, потребовали модернизации и определенного инженерного переосмысления. Ряд принципиальных технических доработок и улучшений были сделаны и у их приемников, но БЕЛАЗ-75184 стал еще надежнее, эффективнее и комфортнее, констатируют его создатели.

Самосвал, уточнили эксперты, укомплектован электромеханической трансмиссией переменного тока. А опыт доказывает, что ее применение снижает затраты на содержание машины, улучшает его тягово-динамические качества, увеличивает производительность перевозок, сокращает время на проведение техобслуживания.

Новинка получила и увеличенный до 2500 литров объемный топливный бак с системами быстрой заправки, контроля уровня топлива, функцией сбора и слива конденсата. В список плюсов на предприятии относят и быструю разгрузку, которой способствует новая гидравлическая система, ускоряющая подъем и опускание износоустойчивого кузова.

Кроме того, в конструкции несущих элементов машины применены высокопрочные стали. Обновлена и оптимизирована кинематика подвески, а точечные улучшения позволили снизить нагрузки на несущие элементы, уменьшить массу рамы, увеличить ее прочность и ресурс, а также надежность, маневренность и плавность хода.

Следует обратить внимание и на рабочее место водителя. Оно эргономично и комфортно, а все органы контроля и управления расположены удобно для оператора, отмечают изготовители. Комфортабельность кабины обеспечивают электронная приборная панель, система климат-контроля, шумоизоляция и пневморегулируемые сиденья. А для работы в условиях экстремально низких температур тяжеловес может быть укомплектован дополнительным обогревом, двойным остеклением и зеркалами с электроподогревом.