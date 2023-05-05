Tesla приступила к «альфа-тестированию» электропикапа Cybertruck

Электрический пикап Tesla Cybertruck проходит тесты перед запуском в производство.

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Автомобиль сняли на видео в ходе неторопливого заезда по треку в испытательном центре автопроизводителя в калифорнийском Фримонте. Участники форума Cybertruck Owners Club утверждают, что в объектив свидетелей попал Альфа-прототип электрокара. Ожидается, что он пойдет в производство уже летом нынешнего года, однако появления серийных Cybertruck придется ждать дольше.

Премьера Cybertruck состоялась осенью 2019 года. С тех пор внешний вид пикапа, наделавший много шума, претерпел несколько изменений, призванных сделать его более «реалистичным» и пригодным для дорог общего пользования. Габариты электрокара были уменьшены и подкорректирована оптика, а на данном прототипе можно увидеть более крупные оранжевые указатели поворота над бампером.

Также последние версии обрели треугольные внешние зеркала заднего вида, в то время как у ранних прототипов их не было вовсе. За чистоту лобового стекла отвечает один большой «дворник», который в состоянии покоя занимает вертикальное положение рядом с левой передней стойкой.

Какой будет «техника» серийного Tesla Cybertruck, до конца неясно. Его должны предложить в трех вариантах: «базовый» наделят одним двигателем и задним приводом, а два других исполнения будут полноприводными. Причем глава Tesla Илон Маск еще в 2021 году пообещал топовому варианту полноуправляемое шасси с «ультрабыстрым контролем крутящего момента для каждого колеса».

Емкость аккумулятора Cybertruck тоже неизвестна, но для флагманской версии заявлено более 500 миль (805 километров) хода на одной зарядке.