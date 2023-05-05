Tesla приступила к «альфа-тестированию» электропикапа Cybertruck
Электрический пикап Tesla Cybertruck проходит тесты перед запуском в производство.
Автомобиль сняли на видео в ходе неторопливого заезда по треку в испытательном центре автопроизводителя в калифорнийском Фримонте. Участники форума Cybertruck Owners Club утверждают, что в объектив свидетелей попал Альфа-прототип электрокара. Ожидается, что он пойдет в производство уже летом нынешнего года, однако появления серийных Cybertruck придется ждать дольше.
Премьера Cybertruck состоялась осенью 2019 года. С тех пор внешний вид пикапа, наделавший много шума, претерпел несколько изменений, призванных сделать его более «реалистичным» и пригодным для дорог общего пользования. Габариты электрокара были уменьшены и подкорректирована оптика, а на данном прототипе можно увидеть более крупные оранжевые указатели поворота над бампером.
Также последние версии обрели треугольные внешние зеркала заднего вида, в то время как у ранних прототипов их не было вовсе. За чистоту лобового стекла отвечает один большой «дворник», который в состоянии покоя занимает вертикальное положение рядом с левой передней стойкой.
Какой будет «техника» серийного Tesla Cybertruck, до конца неясно. Его должны предложить в трех вариантах: «базовый» наделят одним двигателем и задним приводом, а два других исполнения будут полноприводными. Причем глава Tesla Илон Маск еще в 2021 году пообещал топовому варианту полноуправляемое шасси с «ультрабыстрым контролем крутящего момента для каждого колеса».
Емкость аккумулятора Cybertruck тоже неизвестна, но для флагманской версии заявлено более 500 миль (805 километров) хода на одной зарядке.
Старт производства электропикапа не раз переносили из-за пандемии коронавируса, дефицита микрочипов и других сложностей. По последним данным, сборку на техасской «Гигафабрике» запустят грядущим летом. Однако это будет еще не массовое производство — его придется ждать как минимум до начала 2024 года.