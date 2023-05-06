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Chery добавила новый «атмосферник» кроссоверу Tiggo 4 Pro

Фирма Chery добавила новый «атмосферник» кроссоверу Tiggo 4 Pro. В Поднебесной начались продажи модели Tiggo 5x (знаком в России под именем Tiggo 4 Pro) образца 2023 года. Ключевой апгред — замена базового 1,5-литрового безнаддувного двигателя на агрегат того же объёма с увеличенной мощностью и крутящим моментом. Мотор как прежде сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором, причём бесступенчатая трансмиссия тоже подверглась апгрейду.

Chery добавила новый «атмосферник» кроссоверу Tiggo 4 Pro
© © Chery

Прогресс в характеристиках незначительный: мощность выросла со 116 до 120 лошадиных сил, крутящий момент — со 143 до 148 Нм. Характер «атмосферника» должен поменяться: раньше максимальная мощность достигались при 6150 оборотах в минуту, а теперь агрегат нужно раскручивать до 6300 оборотов в минуту. Пик крутящего момента тоже сдвинулся с 4000 до 4900 оборотов в минуту.

Интерьер обновлённого Chery Tiggo 5x Chery

Серьёзность изменений подтверждается сменой индекса и сокращением рабочего объёма с 1499 до 1498 кубических сантиметров. Маркировка бесступенчатой коробки передач после рестайлинга тоже другая: не CVT18, а её усовершенствованный аналог CVT25. Связка турбомотора и вариатора неизменна: 1,5-литровый мотор выдаёт те же 156 сил и 230 Нм.

Доработки внешности Chery Tiggo 5x из области декора: расширена палитра колёсных дисков, появились новые варианты оформления салона. Интерьер не такой, как у российских Tiggo 4 Pro, но в Китае вариант с блоком климата а-ля Jaguar Land Rover, фиксируемым джойстиком коробки передач и перпендикулярным расположением беспроводной зарядки гаджетов используется с прошлого года.

В Поднебесной сохранились привлекательные цены на обновлённый Chery Tiggo 5x. Комплектации с новым «атмосферником» стоят от 70 до 90 тысяч юаней (0,78-1,0 миллиона рублей), и даже топ-версия с турбомотором и вариатором обойдётся в 96 тысяч юаней (1,06 миллиона рублей). В России за менее современный Tiggo 4 Pro просят от 2,1 до 2,55 миллиона рублей без учёта спецпредложений.

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