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112: в Подмосковье угонщик через месяц после кражи машины и 2 млн рублей явился с повинной

В подмосковном городе Пушкино мужчина угнал легковой автомобиль, в салоне которого лежали 2 млн рублей, а через месяц он решил признаться в совершении преступления, сообщается в Telegram-канале 112.

Угонщик через месяц после кражи машины явился с повинной
© РИА Новости

По данным издания, 8 апреля 2023 года на заправке мужчина увидел легковой автомобиль Škoda Octavia, который решил угнать. Кроме этого, в салоне он обнаружил значительную сумму денег.

В начале мая 2023 года злоумышленник пришел в полицию и сознался в совершении преступления, так как его замучила совесть. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также выясняют местоположение 2 млн рублей. Вероятно, злоумышленник уже потратил все деньги. Уточняется, что явка с повинной не спасет мужчину от наказания.

Ранее сообщалось, что подельник серийного убийцы подмосковных пенсионеров написал явку с повинной в Подольске.

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