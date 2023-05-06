Угонщик через месяц после кражи машины явился с повинной

В подмосковном городе Пушкино мужчина угнал легковой автомобиль, в салоне которого лежали 2 млн рублей, а через месяц он решил признаться в совершении преступления, сообщается в Telegram-канале 112.

По данным издания, 8 апреля 2023 года на заправке мужчина увидел легковой автомобиль Škoda Octavia, который решил угнать. Кроме этого, в салоне он обнаружил значительную сумму денег.

В начале мая 2023 года злоумышленник пришел в полицию и сознался в совершении преступления, так как его замучила совесть. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также выясняют местоположение 2 млн рублей. Вероятно, злоумышленник уже потратил все деньги. Уточняется, что явка с повинной не спасет мужчину от наказания.