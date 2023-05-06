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GMC Hummer EV получил «космическую» спецверсию

Электрический вездеход GMC Hummer EV получил «космическую» версию Omega Edition. Концерн General Motors, который возродил марку HUMMER в виде электрической модели бренда GMC, анонсировал первую заводскую спецверсию новинки. Модификация под названием Omega Edition вдохновлена космосом и космическими путешествиями и подразумевает в первую очередь особое оформление кузова с уникальными элементами, которые не предложат для других вариантов GMC Hummer EV и GMC Hummer EV SUV. Поставки особых электрокаров запланированы на первую половину 2024 года.

GMC Hummer EV получил «космическую» спецверсию
© Motor.ru

Особенностью электромобиля стал вдохновлённый глубинами Солнечной системы эксклюзивный цвет кузова Neptune Blue Matte, который дополнен чёрными логотипами и чёрными 18-дюймовыми колёсами. Предусмотрены также прозрачные панели съёмной крыши, встроенная в задний борт пикапа акустическая система Kicker и ковровое покрытие салона с особыми вставками.

Motor.ru

Внедорожник получил чёрное запасное колесо в особом футляре. Новая комплектация включает в себя также пакет оборудования Extreme Off-Road Package и всё оснащение, предусмотренное для версии 3X.

Motor.ru

Первоначально электромобили в исполнении Omega Edition будут доступны только для клиентов, уже оформивших предзаказ на GMC Hummer EV и GMC Hummer EV SUV, а позднее возможность покупки откроют и для других фанатов марки. Стоимость GMC Hummer EV Omega Edition составит от 150 тысяч долларов, а GMC Hummer EV SUV Omega Edition обойдётся минимум в 140 тысяч долларов.

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