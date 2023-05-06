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"Русский автомобиль": в России появятся автомобили Yuanhang

На российский рынок планируется вывести все четыре модели электромобилей Yuanhang, нового электрического суббренда автопроизводителя Dayun. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» и публикует технические характеристики машин, продажи которых еще не начались в самом Китае. Возможные сроки выхода автомобилей на российский рынок не называются.

В России появятся автомобили Yuanhang
© Газета.Ru

Под брендом Yuanhang планируется выпускать кроссоверы H8 и H9, а также седаны Y6 и Y7.

В частности, электрический кроссовер Yuanhang H8 может быть оснащен одним электромотором мощностью 250 кВт, либо двумя в приводе передней и задней оси. Запас хода для этого автомобиля составляет 650 или 710 км. Кроссовер оснащается передними и задними сиденьями с массажем, четырехзонным климат-контролем.

Аналогичная схема силовой установки с одним или двумя электродвигателями мощностью 250 кВт предусмотрена и для других автомобилей марки.

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