В России появятся автомобили Yuanhang

На российский рынок планируется вывести все четыре модели электромобилей Yuanhang, нового электрического суббренда автопроизводителя Dayun. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» и публикует технические характеристики машин, продажи которых еще не начались в самом Китае. Возможные сроки выхода автомобилей на российский рынок не называются.

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Под брендом Yuanhang планируется выпускать кроссоверы H8 и H9, а также седаны Y6 и Y7.

В частности, электрический кроссовер Yuanhang H8 может быть оснащен одним электромотором мощностью 250 кВт, либо двумя в приводе передней и задней оси. Запас хода для этого автомобиля составляет 650 или 710 км. Кроссовер оснащается передними и задними сиденьями с массажем, четырехзонным климат-контролем.