Названы самые дешевые автомобили в России

Журналисты Autonews.ru назвали 10 самых дешевых автомобилей в России после весеннего повышения цен производителями и дилерами.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Lada Granta. На сайте «АвтоВАЗа» цены на эту модель после майского повышения начинаются с 692,3 тысячи рублей. У дилеров машина стоит дороже — в крупном автосалоне на севере Москвы за нее просят 700 тысяч рублей. В центре на западе столицы седан и вовсе предлагают за 795,9 тысячи рублей.

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Седан, ввезенный по параллельному импорту, за такие деньги купить не получится. Дешевле всех из доступных на рынке оказался Volkswagen Lavida Qihang китайского производства — цены в автосалонах начинаются от 2 миллионов рублей. Немного дороже обойдется покупка «китайского» Volkswagen Polo в кузове хетчбэк — 2,25 миллиона рублей.

Что касается кроссоверов, в этом сегмента одним их самых дешевых является «Москвич 3». Его стоимость весной не менялась и по-прежнему стартует от 1,97 миллиона рублей. Импортный кроссовер по аналогичной цене журналистам найти не удалось. В начале весны за похожую сумму продавали китайский паркетник Jetta VS5. Однако теперь он закончился у дилеров в базовой комплектации, а его покупка в старшей комплектации Glory обойдется в 2,3 миллиона рублей.

Среди официально поставляемых в Россию китайских авто еще одним доступным вариантом называют Geely Coolray. Рекомендованные цены стартуют от 2,3 миллиона рублей. Кроссовер в начальной комплектации Comfort будет стоить дешевле с учетом так называемой «прямой выгоды» от производителя в размере 135 тысяч. Однако цены на базовую комплектацию в автосалонах сильно завышены и начинаются от 2,4 миллиона рублей.

За аналогичную сумму можно купить компактный кроссовер Hyundai Bayon, чья минимальная стоимость составляет 2,2 миллиона рублей. В том же ценовом сегменте доступна модель Bestune T77. На 100 тысяч дороже обойдется покупка кроссвэна Mitsubishi Xpander.